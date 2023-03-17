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урция планирует ратифицировать членство Финляндии в НАТО до майских выборов — Эрдоган

Анастасия Кожушко, редактор ленты
фінляндія, нато
Фото: Depositphotos

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет процесс ратификации заявки Финляндии на членство в НАТО в парламенте после того, как страна сделает конкретные шаги для выполнения своих обещаний.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Также, на пресс-конференции со своим финским коллегой Эрдоган заявил, что Турция продолжит обсуждение со Швецией вопросов, связанных с терроризмом, и что заявка Швеции на членство в НАТО будет напрямую зависеть от принятых мер.

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– По сообщению Reuters, Эрдоган сказал, что передал Швеции список из “120 террористов”, которых они должны были репатриировать в Турцию, но они этого не сделали, – пишет издание.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо, заявил, что ранее было понятно – Турция одобрит заявку Финляндии.

– Это важно для Финляндии. Но членство Финляндии в НАТО не является полным без Швеции, – сказал Ниинистьо.

Напомним, в конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году.

Он не озвучил более точные сроки, однако выразил “абсолютную уверенность”, что ратификация этого решения членами НАТО завершится в ближайшее время

Источник: The Guardian
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