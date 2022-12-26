Грудень, 26 в 14:34

Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до НАТО вже у 2023 році.

Про це заявив генсек оборонного блоку Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Він не озвучив більш точні терміни, проте висловив “абсолютну впевненість”, що ратифікація цього рішення членами НАТО завершиться вже найближчим часом.

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За словами Столтенберга, він не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме вступ двох держав.

Досі Анкара не поспішала ратифікувати протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Керівництво Туреччини пояснює свою позицію тим, що ці дві країни начебто підтримують “терористичні організації” (йдеться про Робітничу партію Курдистану).

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО на тлі повномасштабної загарбницької війни Росії проти України. На початку липня цього року голови міністерств закордонних справ двох скандинавських країн підписали протокол про вступ до блоку. Тепер це рішення повинні ратифікувати всі країни-члени НАТО.

На початку листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до блоку. Він також закликав Туреччину ратифікувати протокол.

Джерело: Kurier, RND