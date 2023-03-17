Завалили просьбами. Российские компании в отчаянии просят Казахстан помочь обойти санкции

Март, 17 в 17:37

Российские компании за последние недели завалили партнеров из Казахстана просьбами помочь в обходе западных санкций, импортировав крайне необходимые товары.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как пишет агентство, количество запросов россиян о помощи растет. Такой повышенный интерес России может быть связан с информацией о планах Турции усилить контроль за транзитом санкционных товаров.

Сейчас смотрят

– Источники рассказали, что у россиян очень длинный список покупок, охватывающий промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, современную электронику, радиоаппаратуру, турбины, детали для самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт, – пишет издание.

Один из казахских предпринимателей рассказал Reuters, что ему предложили $1 млн, если он поможет перевезти грузовики с редкоземельными металлами из Австралии.

– Некоторые российские фирмы пытаются установить долгосрочные партнерские отношения в “сфере нарушения санкций”. Уровень торговли между Россией и Казахстаном настолько вырос, что казахстанская таможня перегружена, – отмечает издание.

Часто в товарах есть подсанкционные компоненты, но сами по себе прямо они не запрещены. Другой источник сообщил, что российские банки импортируют через Казахстан оборудование и пластмассы, необходимые для производства банковских карт.

Как отметили журналисты Reuters, правительство Казахстана не ответило на запрос издания о предоставлении комментариев.

Россия остается крупнейшим торговым партнером страны. В прошлом году казахстанский экспорт в РФ вырос на четверть — до $8,8 млрд.

Также выросли продажи некоторых товаров. Например, экспорт подшипников удвоился до $111 млн.

Напомним, Европейский Союз планирует создать более четкую правовую базу для введения санкций против членов семей подсанкционных российских олигархов.