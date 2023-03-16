Березень, 16 в 18:57

Європейський Союз планує створити більш чітку правову базу для запровадження санкцій проти членів сімей підсанкційних російських олігархів.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, Європейська служба зовнішніх справ, що відповідає за санкційні списки, повідомила країнам-членам ЄС, що скоро презентує відповідний законопроєкт.

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Такий крок вимагатиме наявності надійної доказової бази. Потрібно буде довести, що деякі члени сімей отримували невиправдані вигоди від підсанкційних олігархів і могли допомогати їм обходити санкції.

У законопроєкті будуть викладені критерії та правова основа, які дозволять застосовувати санкції до родичів російських мільярдерів.

Розширені критерії запропонували Естонія та інші країни ЄС через побоювання, що підсанкційні росіяни можуть переміщати свої гроші та активи в обхід санкцій, запроваджених через агресію РФ проти України.

Пропозиція отримала додатковий імпульс після того, як мати засновника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина виграла справу в суді ЄС про скасування її включення до санкційного списку. Попри це, Євросоюз поновив її включення до переліку підсанкційних осіб.

Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти РФ, заморожування активів понад 1,5 тис. осіб та організацій пріоритетом для Євросоюзу стала боротьба з обходом обмежень. Єврокомісія планує запропонувати законопроєкт для закриття санкційних лазівок.

Нещодавно Євросоюз продовжив ще на шість місяців санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, запроваджені через повномасштабну війну проти України. В списку перебувають 1 473 фізичні та 205 юридичних осіб.