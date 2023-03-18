Украина может требовать ареста Путина от стран, которые признают решение Гааги — спикер МУС

Март, 18 в 0:14

Украина может требовать ареста российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на территории тех стран, которые признают решение Международного уголовного суда.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла.

Он отметил, что МУС не может проводить слушания в отсутствие подозреваемого. Это означает, что пока Путина не задержат, дело не будет двигаться дальше.

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— Но мы будем пытаться решать это дело с помощью других стран, которые признают решение, — отметил представитель МУС.

Представитель МУС пояснил, что этот суд имеет право расследования соответствующих дел, потому что украинские власти направили запрос с материалами на проведение следствия.

— Наш прокурор начал расследование, и сегодня мы объявили, что есть основания для того для выдачи ордера на арест Путина и Беловой за незаконную депортацию детей из Украины в Россию, — сказал Фади Эль-Абдалла.

По его словам, 123 страны признают легитимность Международного уголовного суда, однако среди них нет Российской Федерации.

В то же время решение МУС предоставляет больше прав Украине, чем России. В правовом поле теперь Украина может оперировать этим решением, объяснил представитель Международного уголовного суда.