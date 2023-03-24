Март, 24 в 17:58

Соединенные Штаты ввели санкции против государственных предприятий Беларуси и местных “элит”. Под ограничение попал и самолет белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В целом Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) внесло в список три организации и девять физических лиц из Беларуси.

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Под санкциями оказались белорусские машиностроительные предприятия: Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) и Минский автомобильный завод (МАЗ). Ранее санкции в отношении этих предприятий ввели Евросоюз и Канада.

Санкционный список пополнили директор БелАЗа Сергей Никифорович и руководитель МАЗа Валерий Иванкович.

В сообщении отмечается, что БелАЗ является одним из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и крупногабаритных грузовиков.

В то же время, МАЗ является “одним из крупнейших автопроизводителей Беларуси и значительным источником дохода для режима Лукашенко”. Предприятие производит грузовую, автобусную, троллейбусную и прицепную технику.

Кроме того, под санкции попали Центральная избирательная комиссия Беларуси и семь ее членов.

Минфин США также определил самолет Boeing-737, который принадлежит правительству Беларуси и используется диктатором Александром Лукашенко, как заблокированную собственность.

– Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к самолету и другим роскошным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал самолет со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок, – отметили в американском министерстве.

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США ввели санкции в ответ на продолжающиеся жестокие репрессии в Беларуси и соучастие этой страны в войне РФ против Украины.

– Авторитарный режим Лукашенко полагается на госпредприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, позволяющих совершать репрессивные действия против белорусского народа. Мы по-прежнему привержены тому, чтобы наказать режим Лукашенко за подавление демократии и поддержку войны, которую избрал Путин, – подчеркнул заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Санкции предусматривают, что вся собственность подсанкционных компаний и лиц, находящаяся на территории США, будет заблокирована. Также блокируется деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих одному или нескольким подсанкционным лицам на 50% и более.

Под санкции США могут попасть финансовые учреждения и лица, совершающие операции с компаниями, включенными в санкционный список.

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Источник: Минфин США