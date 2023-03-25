Март, 25 в 14:00

В Польше рассчитывают, что Европейский Союз введет одиннадцатый пакет санкций против РФ в ближайшие два месяца.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. Таким образом он ответил на вопрос, не создается ли впечатление, что “санкционная машина” ЕС затормозила.

По прогнозам политика, тема антироссийских санкций вернется в повестку дня уже в ближайшие недели. Об 11-м пакете упоминала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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– Я также обеспокоен тем, что уже действующие ограничения очень часто обходят. Кроме 11-го пакета санкций, мы также должны говорить об усилении существующих пакетов, — отметил Моравецкий.

Он признал, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от этой темы. Дипломаты в Брюсселе начали заявлять, что следует сосредоточиться на борьбе с обходом уже действующих санкций против РФ, а не на введении новых.

В этой ситуации Польша действует по двум направлениям: указывает Еврокомиссии на лазейки, которыми пользуется РФ для обхода санкций, а также поднимает тему последующих пакетов.

– Надеюсь, в ближайшие два месяца (будет следующий пакет санкций, – Ред.), – подчеркнул Моравецкий.

Премьер также прокомментировал замечание, что это достаточно длительный перерыв, учитывая, что до сих пор санкционные пакеты принимались Евросоюзом практически ежемесячно.

– Сегодня действительно гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям, — заявил он, добавив, что чувствуется “материальная усталость”.

Моравецкий видит миссию Польши в том, чтобы убеждать партнеров, что события в Украине абсолютно неприемлемы, а также что Европа живет в ключевой исторический момент и должна реагировать соответствующим образом.

– У меня есть осторожный оптимизм, что нам удастся убедить наших партнеров в следующих пакетах, — объяснил политик.

Моравецкий выразил надежду, что в новом пакете будут пункты, на которых Польша настаивала еще при утверждении десятого санкционного пакета. Речь идет о санкциях против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ, против импорта российских алмазов, ядерного сектора России, российских пропагандистов.

– Когда я был в Киеве, президент Зеленский был заинтересован в том, чтобы в санкционный список попали люди, которые играют огромную роль в распространении российской пропаганды. Мы получили более ста таких имен и передали их в Еврокомиссию. Я надеюсь, что Комиссия отнесется к этому серьезно, – проинформировал премьер Польши.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС будет готовить 11-й пакет санкций против России из-за ее войны против Украины. По ее словам, члены Евросоюза планируют сосредоточиться на противодействии уклонению от ранее введенных ограничений.

Десятый санкционный пакет против России ЕС ввел 25 февраля. Ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. В список вошли российские банки и предприятия Росатома.

Источник: RMF FM