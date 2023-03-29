США и другие страны увеличивают прозрачность корпораций, чтобы чиновники РФ не прятали состояния на Западе – Йеллен

Март, 28 в 22:05

США и более 20 стран-участниц Саммита за демократию в Вашингтоне договорились увеличить прозрачность структуры собственности корпораций, чтобы предотвратить использование западной финансовой системы для отмывания средств.

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен во время выступления на Саммите за демократию 28 марта.

В то же время она поддержала решение Международной группы по преодолению отмывания средств (FATF) в прошлом месяце исключить Россию из членов группы.

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— Россия продолжает пренебрегать суверенитетом, совершать негуманные поступки против Украины и действовать как рай для незаконных средств. Коррупция позволила Владимиру Путину и российским олигархам разворовать богатство своей страны, чтобы финансировать незаконную войну против украинцев, — отметила она.

Йеллен рассказала, что во время визита в Киев в прошлом месяце она воочию смогла увидеть трагическое влияние варварских атак России.

Она отметила, что слабость защиты западной финансовой системы от отмывания средств клептократами стала особенно очевидной в прошлом году, когда США и союзники отслеживали, перекрывали доступ к международной финансовой системе для подсанкционных российских активов.

— Уже через год коррупционерам и преступникам будет значительно труднее скрыть личность и свое состояние за анонимными компаниями-оболочками в США, — сказала Йеллен.

Со следующего года многие компании в США будут подавать информацию о своих конечных владельцах — лицах, которые контролируют компанию. Она указала, что создание базы данных бенефициаров будет касаться и миллионов небольших корпораций.