Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что штаб по планированию готовит операцию по развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны с Россией.

В ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах состоятся военные маневры в рамках этой подготовки.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в понедельник, 13 июля.

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Макрон о размещении многонациональных сил в Украине

По словам президента Франции, необходимо принять меры для предотвращения новых нападений со стороны России и обеспечить готовность к реагированию в случае, если РФ решит атаковать после окончания войны.

Он подчеркнул, что “эти гарантии не преследуют наступательных целей и не направлены на эскалацию”.

— В январе на саммите на уровне генеральных штабов мы перешли к новому этапу — создали штаб по планированию. Сейчас он разрабатывает операцию по подготовке к развертыванию многонациональных сил в Украине, — отметил французский президент.

Он сообщил, что генеральные штабы представили план маневров, которые пройдут в ближайшие месяцы в странах-соседях Украины.

— Поддержка Украины — это инвестиции в нашу собственную безопасность. Те, кто считает, что можно уступить или искать пути примирения с агрессором, ошибаются. История нашего континента показала, какую высокую цену приходится платить тем, кто капитулирует перед агрессором, — заявил Макрон.

Напомним, к Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистической коалиции), создание которой инициировала Украина, официально присоединились девять европейских государств.

Соответствующий документ вместе с Украиной 13 июля подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

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