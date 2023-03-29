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Уже есть первые жертвы: в Батуми бушует мощный ураган

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ураган у Батумі

В грузинском Батуми бушует мощный ураган – сильный ветер выкорчевывает деревья, срывает крыши с домов, повреждает электроопоры и автобусные остановки.

На проспекте Фридона Халваши повалены многолетние эвкалипты.

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Уже известно о первых жертвах в Аджарии – на улице Агмашенебели в Кобулете дерево упало на автомобиль, убив находившегося в салоне человека.

После повреждения линий электропередачи часть города была обесточена.

В порту Батуми ветер перевернул пустые контейнеры.

В службе по связям с общественностью мэрии Батуми заявляют, что для ликвидации последствий непогоды привлечены все экстренные службы.

Источник: Batumelebi

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