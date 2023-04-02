Украина ожидает от Генеральной ассамблеи ООН принятия резолюции, чтобы наказать РФ за агрессию — ОП

Апрель, 01 в 23:09

Украина ожидает от Генеральной ассамблеи ООН принятия резолюции, направленной на наказание России за преступление агрессии. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Украина считает крайне важным создание Международного специального трибунала для руководства России. По последним данным, по состоянию на конец марта, в Украине зафиксировано 90 тысяч военных преступлений РФ.

— Военные преступления РФ настолько наглые и очевидные, что Международный уголовный суд недавно выдал ордер на арест Владимира Путина. Главным и первичным преступлением, совершенным российским диктатором, является именно акт агрессии, — подчеркнул глава Офиса президента.

По мнению Ермака, в полномасштабной агрессии против Украины виноват не только диктатор Путин. Руководитель Офиса президента отметил, что десятки людей из окружения президента РФ участвовали в этом процессе.

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