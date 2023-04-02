Апрель, 01 в 21:53

Представители УПЦ МП попытаются затянуть дело в отношении бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедь), впрочем вряд ли это удастся сделать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По его словам, существует три составляющие, которые УПЦ МП попытается использовать в деле бывшего главы Лавры.

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Первой составляющей, по словам Подоляка, является юридическая.

— Государство делает необходимую работу. То есть есть линия Министерства культуры, которая четко фиксирует, что договор не будет работать с УПЦ МП. И есть доказательства, которые предоставляет СБУ, она будет их увеличивать. Эти доказательства — это же не только в отношении Павла Лебедя, но и к другим руководителям УПЦ МП, — сказал он.

Советник руководителя ОПУ считает, что юридическая составляющая не на стороне УПЦ МП.

Второй составляющей является информационная. Михаил Подоляк говорит, что эту составляющую использует Россия, которая в средствах массовой информации пытается показать якобы нарушение прав и свободы совести в Украине.

— Нет, это не о свободе совести, это о национальной безопасности. О том, что руководители УПЦ МП всегда прямо или косвенно поддерживали российскую агрессию в Украине, — сказал он.

Советник руководителя ОПУ считает, что третьей составляющей является то, что в Украине надо окончательно решить, какой будет церковь в Украине.

— Государство не вмешивается в вопросы веры. Мы светское государство. Безусловно мы говорим исключительно о юридических составляющих. В Украине должна быть одна поместная церковь, которая такой и будет, — сказал он.

Ранее Национальный заповедник Киево-Печерская лавра снова подал заявление в Печерское управление полиции ГУ Национальной полиции в Киеве из-за незаконного препятствования доступа представителей УПЦ Московского патриархата к государственному имуществу.