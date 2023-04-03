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На этой неделе США выделят Украине новый пакет военной помощи — Кирби

Юля Захарченко, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

На этой неделе Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Украина все еще ведет ожесточенную борьбу за восточный город Бахмут, и битва не закончилась. Он утверждает, что российские войска не выбили украинских защитников из города, опровергая фейки пропагандистов.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины направили 57 млрд фунтов стерлингов (около €65 млрд) военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России.

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— Мы не можем позволить России продолжать уничтожать европейскую безопасность, — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Министры иностранных дел стран НАТО готовятся встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить усиление поддержки, в частности, путем продолжения укрепления Вооруженных сил Украины.

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Источник: The Guardian
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