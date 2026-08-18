Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 18 августа: уничтожено 1 210 оккупантов и более 1,9 тыс. БпЛА
Потери врага на 18 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 210 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 637-е сутки полномасштабной войны превысили 1,469 млн.
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Потери врага на 18 августа 2026 года
- личный состав — около 1 469 970 (+1 210) человек;
- танков — 12 274 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.;
- артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.;
- РСЗО — 2 040 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 577 (+5) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 292 (+19) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 467 459 (+1 962) шт.;
- крылатых ракет – 5 010 (+0) шт.;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок — 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 135 891 (+443) шт.;
- специальной техники — 4 547 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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