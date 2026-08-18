Потери врага на 18 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 210 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 637-е сутки полномасштабной войны превысили 1,469 млн.

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Потери врага на 18 августа 2026 года

  • личный состав — около 1 469 970 (+1 210) человек;
  • танков — 12 274 (+2) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.;
  • РСЗО — 2 040 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 577 (+5) шт.;
  • самолетов — 439 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 292 (+19) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 467 459 (+1 962) шт.;
  • крылатых ракет – 5 010 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок — 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 135 891 (+443) шт.;
  • специальной техники — 4 547 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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