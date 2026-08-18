Потери врага на 18 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 210 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 637-е сутки полномасштабной войны превысили 1,469 млн.

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Потери врага на 18 августа 2026 года

личный состав — около 1 469 970 (+1 210) человек;

танков — 12 274 (+2) шт.;

боевых бронированных машин — 25 162 (+7) шт.;

артиллерийских систем — 48 155 (+55) шт.;

РСЗО — 2 040 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 577 (+5) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 292 (+19) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 467 459 (+1 962) шт.;

крылатых ракет – 5 010 (+0) шт.;

кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок — 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн — 135 891 (+443) шт.;

специальной техники — 4 547 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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