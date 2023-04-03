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Факты / Происшествия

Взрыв газа и пожар в Кривом Роге: пострадали 10 человек, в том числе один ребенок

Валентина Летяк, редактор ленты
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Фото: ГСЧС

В Кривом Роге 3 апреля в 06:56 в пятиэтажном жилом доме по улице Героев полка Азов произошел взрыв и возник пожар.

По данным спасателей, прибывших на место происшествия, в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв. м.

Им удалось быстро локализовать возгорание, в 08:12 пожар полностью ликвидирован.

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Взрывом частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда, однако несущие конструкции не повреждены.

Погибших, к счастью, нет. Пострадали 10 жителей дома, среди которых один ребенок. В больницу госпитализированы только трое: мужчина 1956 года рождения с ожогами и две женщины 1969-го и 1932 годов рождения, которые отравились продуктами горения.

Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі
Взрыв газа и пожар в Кривом Роге: пострадали 10 человек, в том числе один ребенок / 3 фотографии
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Источник: ГСЧС
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