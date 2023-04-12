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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Франция блокирует решение ЕС о выделении €2 млрд на боеприпасы для Украины — СМИ

боєприпаси
Фото: Unsplash

Франция блокирует решение Евросоюза о выделении €2 млрд на финансирование поставок боеприпасов для Украины. Это решение требует единогласия среди государств-членов ЕС.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Решение о покупке боеприпасов для Украины приняли на саммите ЕС в марте: финансирование в €2 млрд должно быть обеспечено из Европейского фонда мира.

Из этой суммы €1 млрд должен предназначаться для возмещения поставок боеприпасов со складов государств-членов. Сейчас на европейских складах нет необходимого количества снарядов, поэтому возникла инициатива закупок за пределами ЕС.

– Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещение со складов государства-члена путем передачи третьей стране другого вооружения.

Французы перед праздниками заблокировали решение ЕС по второму миллиарду евро. В проекте содержалась запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов, которые подает Украина. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет дописать возможность возмещения поставок ракет, – сообщил источник в ЕС.

По мнению некоторых дипломатов, за решением Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний.

“Речь идет о создании механизма принуждения к заказу конкретного оборудования, которое на самом деле может и не понадобиться Украине”, – говорится в сообщении.

Напомним, через две недели после того, как Евросоюз объявил о соглашении о поставках Украине большого количества боеприпасов, блоку пришлось столкнуться с юридической загвоздкой в вопросе, кто получит деньги.

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Франция блокирует решение ЕС о выделении €2 млрд на боеприпасы для Украины — СМИ

Європейський Союз, ЕС, Война в Украине, Україна, Франция
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