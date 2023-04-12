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Юля Захарченко, редактор ленты

Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение ракетного топлива — СМИ

Іранські ракети Zolfaghar
Фото: Getty Images

Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией, чтобы закупить ракетное топливо. Это будет свидетельствовать об очевидном нарушении санкций ООН и даст возможность Москве пополнить истощенный ракетный запас, который впоследствии РФ может использовать против Украины.

По данным издания Politico со ссылкой на анонимных дипломатических представителей, Иран стремится пополнить запасы топлива, которое используют для приведения в движение баллистических ракет.

В частности, Тегеран провел параллельные переговоры с должностными лицами и подконтрольными правительствам организациями Китая и РФ. Среди них — государственный российский производитель химикатов ФКП Анозит. Иран намерен приобрести большое количество перхлората аммония, который является основным компонентом твердого топлива для ракет.

В сообщении говорится, что переговоры возглавил иранский дипломат Саджад Ахадзаде, который является советником по вопросам технологий Тегерана в Китае и регионе в целом. Пока неизвестно, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.

В то же время не сообщается, какое количество перхлората аммония хочет приобрести Иран. Но дипломаты, которым известны планы Тегерана, отмечают, что Иран сможет создать тысячи ракет. Среди них — Zolfaghar с дальностью полета на 700 км.

Дипломаты утверждают, что в случае заключения соглашения некоторые из этих ракет в итоге страна-агрессор РФ сможет привлечь для войны против Украины.

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Источник: Politico
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