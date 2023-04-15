В Японии перед выступлением премьер-министра Фумио Кисиды прогремел взрыв. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

Об этом сообщает телекомпания NHK.

По данным СМИ, молодой мужчина, предположительно, бросил взрывчатку.

Кисида посетил порт Сайкадзаки в префектуре Вакаяма в субботу, чтобы поддержать кандидата от своей правящей партии на местных выборах.

Взрыв произошел как раз перед выступлением премьера. Его экстренно доставили в штаб-квартиру полиции префектуры.

Информации о пострадавших не поступало.

Сам премьер-министр позже заявил, что полиция проводит расследование инцидента.

— Я сожалею, что вызвал беспокойство многих людей. Мы находимся в середине важных для нашей страны выборов, — сказал Фумио Кисида.

Дополнительные выборы в нижнюю палату японского парламента состоятся в конце этого месяца.

Напомним, что девять месяцев назад во время произнесения предвыборной речи в городе Нара был убит премьер-министр Синдзо Абэ.

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