В Японии перед выступлением премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв
В Японии перед выступлением премьер-министра Фумио Кисиды прогремел взрыв. Подозреваемого задержали на месте происшествия.
Об этом сообщает телекомпания NHK.
По данным СМИ, молодой мужчина, предположительно, бросил взрывчатку.
Кисида посетил порт Сайкадзаки в префектуре Вакаяма в субботу, чтобы поддержать кандидата от своей правящей партии на местных выборах.
Взрыв произошел как раз перед выступлением премьера. Его экстренно доставили в штаб-квартиру полиции префектуры.
Информации о пострадавших не поступало.
Сам премьер-министр позже заявил, что полиция проводит расследование инцидента.
— Я сожалею, что вызвал беспокойство многих людей. Мы находимся в середине важных для нашей страны выборов, — сказал Фумио Кисида.
Дополнительные выборы в нижнюю палату японского парламента состоятся в конце этого месяца.
Напомним, что девять месяцев назад во время произнесения предвыборной речи в городе Нара был убит премьер-министр Синдзо Абэ.
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