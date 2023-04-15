Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Мировые новости
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Японии перед выступлением премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

В Японии перед выступлением премьер-министра Фумио Кисиды прогремел взрыв. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

Об этом сообщает телекомпания NHK.

По данным СМИ, молодой мужчина, предположительно, бросил взрывчатку.

Кисида посетил порт Сайкадзаки в префектуре Вакаяма в субботу, чтобы поддержать кандидата от своей правящей партии на местных выборах.

Взрыв произошел как раз перед выступлением премьера. Его экстренно доставили в штаб-квартиру полиции префектуры.

Информации о пострадавших не поступало.

Сам премьер-министр позже заявил, что полиция проводит расследование инцидента.

— Я сожалею, что вызвал беспокойство многих людей. Мы находимся в середине важных для нашей страны выборов, — сказал Фумио Кисида.

Дополнительные выборы в нижнюю палату японского парламента состоятся в конце этого месяца.

Читайте также
Из-за угрозы безопасности со стороны соседей: Япония приняла бюджет с рекордными военными расходами
парламент Японії

Напомним, что девять месяцев назад во время произнесения предвыборной речи в городе Нара был убит премьер-министр Синдзо Абэ.

Теракты, Фуміо Кісіда, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина получит еще более $5 млрд от Франции, Германии и Британии — Шмыгаль
В Японии перед выступлением премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв
Китай отказался от поддержки Японии в вопросе статуса Курильских островов
В Японии перед выступлением премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв
Правительство Японии пригласило Федорова на встречу министров цифровизации G7 – Kyodo
Михайло Федоров
Самолеты, БПЛА и двигатели: Япония запретила экспорт ряда товаров в РФ
прапор Японії
Япония предоставит Украине новый пакет помощи на $470 млн
МЗС Японія
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (15.04.2023)
випуск
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ
В Японии перед выступлением премьера Фумио Кисиды прогремел взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь