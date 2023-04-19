ЕС применит превентивные меры к зерну из Украины и выделит €100 млн фермерам

Европейский Союз планирует выделить дополнительно €100 млн помощи фермерам пяти соседних с Украиной государств.

Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к правительствам Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

Как сообщила во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, эти страны просили решить вопрос ввоза украинской агропродукции.

В письме фон дер Ляйен подчеркнула, что в рамках принципа единых рынков и таможенного союза Евросоюзу нужен общий подход для решения проблем, которые возникли из-за увеличения импорта украинской агропродукции на рынки ЕС.

Для урегулирования ситуации она выдвинула три предложения:

К уже предоставленному пакету помощи €56,3 млн для пострадавших фермеров из пяти стран, готовится второй пакет финансовой поддержки на €100 млн;

ЕС будет принимать превентивные меры согласно действующим правилам торговли в отношении отдельных категорий зерна (касается украинских пшеницы, подсолнечника и рапса);

ЕС начинает расследование в отношении “других чувствительных продуктов”.

По словам Спинант, в ЕС стремятся поддерживать Украину в экспорте ее продукции, включая сельскохозяйственную продукцию, поскольку это важный путь для экономики Украины. Чтобы решить проблемы продовольственной безопасности, надо вывести эти продукты на мировые рынки, где они нужны.

Она добавила, что в Еврокомиссии также полностью поддерживают фермеров в ЕС.

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