В 5-м сезоне МастерШеф. Профессионалы за кулинарный трофей сразятся не просто повара, а настоящие фанаты своего дела — от шефов с опытом работы в Италии до звездных выпускников Le Cordon Bleu и финалистов прошлых сезонов.

Кто будет соревноваться за победу и чем поразить двадцатка сильнейших — в материале.

Участники МастерШеф. Профессионалы 5 сезон

Вадим Радишевский

23-летний су-шеф из пгт Сходница, работающий на кухне с 16 лет и известный коллегам под псевдонимом Цибуля. Успел сменить 10 заведений и стремится популяризировать новые грани украинской кухни.

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Анастасия Завадская

27 лет, родом из Кременчуга, а сейчас живет в Киеве. Она является суперфиналисткой 14-го сезона и владелицей сети гастробаров Искра.

— Профессионал — это не китель. Это о команде, нервах, ожогах и людях, которые при всем любят свою работу, — считает Анастасия.

Ольга Калиновская

45-летняя шеф-кухар из Новояворовска, длительное время работающая в итальянском городе Кастель-ди-Сангро. Она в совершенстве владеет техникой су-вид и мастерски сочетает европейские и азиатские кулинарные традиции.

Лоана Буй

33 года, Одесса. Бренд-шеф-кондитер вьетнамского происхождения, сочетающая азиатскую эстетику с впечатляющими шоу-подачами с азотом, огнем и сухим льдом.

Георгий Шаруев

33-летний столичный шеф-повар, который черпает вдохновение у Масимо Боттуры и увлекается футзалом.

— Кулинария для меня — искусство контролируемого хаоса, — отмечает Георгий.

Нэнси Топко

26-летняя победительница 15-го сезона МастерШеф из Киева, окончившая после триумфа всемирно известную академию Le Cordon Bleu. Вне кухни занимается тайским боксом.

Елизавета Федорова

31-летняя кондитер из Одессы, которая находится в декрете. По образованию она экономист, но после начала полномасштабного вторжения превратила кулинарное хобби в профессиональное дело.

Дмитрий Светличный

34-летний частный шеф-повар из Киева, отличающийся высокой стойкостью и настойчивостью.

О себе Дмитрий говорит коротко: Я молодой, перспективный и голодный.

Кристина Брзак

29 лет, Киев. Финалистка 14-го сезона, бренд-шеф KREMÓVA и кулинарная блоггер, которая сейчас проводит авторский челлендж Год завтраков.

Андрей Гусар

24-летний шеф-повар из Староконстантинова, работающий сейчас во Львове. В 20 лет он решил оставить мечту о боксе ради кулинарии, хотя до сих пор поддерживает спортивную форму.

Глеб Солоденков

25-летний повар из Одессы, обладающий высокой адаптивностью и внимательностью к деталям.

— Быть профессионалом — значит работать с холодной головой и горячим сердцем, — убежден Глеб.

Даниил Николайчук

23-летний повар из Киева, придерживающийся философии “ноль отходов” и умеющий превратить любые обрезки в ингредиенты для блюд. Увлекается аниме и мангой.

Галина Попович

34-летняя шеф-кухар из пгт Ланчин Ивано-Франковской области, которая экспериментирует с украинской кухней и готовит вареники с карпом и грибным мороженым. Увлекается джиу-джитсу и игрой на барабанах.

Иван Барский

35-летний шеф-повар ресторана Under Wonder. Родился в Мариуполе, но уже 14 лет живет и работает в Киеве.

– Кулинария для меня – это мой голос среди всех барьеров, – признается Иван.

Максим Пустовит

27-летний шеф-кондитер ресторана Elevato из Киева, владелец кондитерской школы и участник 8-го сезона МастерШеф, покинувший обучение в медицинском вузе ради точных кондитерских техник.

Андрей Северенчук

35-летний бренд-шеф столичного ресторана Глек, обладатель отличия Золотая улитка от Slow Food. Работает с локальными фермерскими продуктами и развивает современную киевскую кухню.

Екатерина Баранник

34-летняя Екатерина родом из Бахмута, ныне проживает в нидерландском поселке Гроу. Работает су-шефом, а вдохновение ищет в рисовании и собирании грибов.

— Кулинария для меня — это искусство создавать воспоминания по вкусу, — делится Екатерина.

Ирина Петрив

29-летняя су-шеф из Жолквы, недавно работавшая в тайском ресторане в Кракове. Занимается сноубордингом и бегом, а в еде ценит баланс огня и специй.

Артур Падерин

35-летний шеф-повар из Житомира, для которого кулинария способ показать свое внутреннее состояние. Ценит организованность, имеет хорошую память вкусов и отдыхает на рыбалке со спиннингом.

Алексей Краковский

40-летний шеф-повар из Киева и адепт простой еды. В свободное время увлекается автомобилями и эндуро, а на кухне делает ставку на импровизацию.

— Быть кулинаром значит создавать и быть художником, быть шеф-поваром — значит уметь менеджерить и монетизировать это искусство, — считает Алексей.

Все они будут соревноваться в новом сезоне за желаемую победу и возможность доказать, что именно их мастерство и кулинарное видение достойны главного титула проекта.

Источник : СТБ

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