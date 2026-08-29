На СТБ продолжается пятый сезон кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 5. Во втором выпуске, который вышел 29.08.2026, участники продолжили борьбу за возможность войти в двадцатку лучших поваров сезона.

После завершения кастингов судьи проекта Эктор Хименес-Браво, Алекс Якутов и Владимир Ярославский отобрали 35 поваров. Они получили белые фартуки и возможность продолжить участие в МастерШеф. Профессионалы 5. Какие испытания преодолели участники чтобы попасть в основную двадцатку – читайте в материале.

Как прошел 2 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 сезон от 29.08.2026

В начале нового выпуска Ольга Мартыновская объявила, что первое испытание будет связано с двумя актуальными кулинарными трендами 2026 года.

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— Начинать сезон я предлагаю с двух важных кулинарных трендов этого года. Оба эти тренда – два конкретных продукта, – рассказала она.

Первый конкурс был посвящен продуктам года, которые отметили американские Vogue и CNN. Ими стали капуста и смородина.

В 2026 году капусту отнесли к главным гастрономическим трендам благодаря ее доступности, пользе для пищеварения и возможности широко применять ее во время приготовления различных блюд.

Черную смородину компания McCormick, которая специализируется на производстве приправ, назвала главным вкусом 2026 года.

Особенностью ягоды является сочетание сладкого и терпкого вкусов. Черную смородину используют для создания десертов, напитков и коктейлей.

Блюда из капусты или черной смородины

Первый конкурс имел три этапа. На приготовление блюда в каждом раунде повара получили по 45 минут. Оценивание распределили между тремя судьями. Первый этап оценивал Владимир Ярославский, второй – Алекс Якутов, а финальное блюдо оценивал Эктор Хименес-Браво.

В каждом раунде перед участниками стояла задача создать собственное блюдо, центральным продуктом которого должен был быть выбранный ими ингредиент – капуста или черная смородина.

Система конкурса предусматривала несколько вариантов развития событий. Удачный результат позволял повару сразу подняться на балкон и обеспечить себе место среди двадцати лучших.

Посредственный результат не означал немедленного завершения борьбы – такой участник получал возможность перейти в следующий раунд. Неудачное блюдо, в свою очередь, становилось причиной выбытия из кухни МастерШеф.

Самое сложное задание ждало участников в третьем раунде. Эктор Хименес-Браво изменил условие конкурса: на этот раз повара должны были использовать вместе два продукта, вокруг которых было построено испытание. В одном блюде нужно было сочетать капусту и черную смородину.

После завершения первого испытания 15 поваров смогли пройти на балкон. Они уже гарантировали себе места в двадцатке лучших участников сезона.

Оставалось определить еще пятерых поваров, которые получат шанс продолжить участие в проекте. Для этого судьи подготовили второй конкурс.

Блюда из наиболее недооцененных продуктов

К нему перешли десять участников, которые после первого испытания не смогли обеспечить себе место в двадцатке. На кухне их ждали известные для МастерШеф коробки-загадки.

Ольга Мартыновская предложила во втором конкурсе обратить внимание на те продукты, которые остаются недооцененными. В коробках-загадках повара нашли разные наборы ингредиентов. Среди них были крапива, топинамбур, мак и ревень.

Правила второго испытания предусматривали приготовление только одного блюда. Главную роль в нем должен был сыграть именно тот продукт, который повар получил в своей коробке.

Результаты этого конкурса стали решающими для десяти участников, которые еще не имели гарантированного места в основном составе.

По итогам испытания судьи определили еще пятерых поваров, которые продолжили борьбу в пятом сезоне МастерШеф. Профессионалы и вошли в двадцатку лучших.

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