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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси — СМИ

дрон
Фото: Pexels

Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, что позволило бы украинской авиации летать на малых высотах над территорией соседней страны, которая стала верным союзником РФ.

Как сообщает французское издание Le Monde, Киев обращался к Парижу с просьбой предоставить цифровую карту территории Беларуси.

Речь шла о картах DTED (цифровые данные о высоте рельефа), подробно описывающих рельеф местности и содержащих перечень препятствий, таких как высоковольтные линии электропередач или ветровые турбины, и, прежде всего, военное оборудование, которое может представлять опасность для самолета, например, радары или зенитные батареи.

— Они содержат все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости, — пояснил военный источник.

Отмечается, что в Министерстве обороны Франции не комментируют эту информацию.

По данным Le Monde, в Париже аргументировали отказ тем, что поддержка Франции будет непоколебимой до тех пор, пока речь идет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на другой иностранной территории.

Французские военные источники указывают на то, что Украина, вероятно, ранее обращалась с такой просьбой к другим членам коалиции. Отмечается, что Киев обратился к Парижу с такой просьбой только после того, как получил отказ от других.

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Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси — СМИ

Источник: Le Monde

Беларусь, Война в Украине, Франция
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