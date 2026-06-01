Кешбек за май 2026: когда поступят средства и что нужно знать
- С 31 мая прекратилось начисление специального кэшбека за приобретение горючего.
- Средства, накопленные в рамках первого этапа программы, следует использовать до 30 июня 2026 года.
С началом июня для участников программы Национальный кэшбек вступили в силу сразу несколько важных изменений. В частности, 31 мая завершилось действие специального кэшбека на горючее, поэтому теперь компенсация за покупку бензина, дизеля и газа больше не начисляется.
В то же время, сама программа Национальный кэшбек продолжает работать. Многие украинцы уже ожидают выплаты за предыдущие месяцы и интересуются, когда выплатят кэшбек за май. О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.
Кешбек за май: когда будет выплата
В Министерстве экономики сообщили, когда придет кэшбек, накопленный за май. В ведомстве подчеркнули, что выплата кэшбека за покупки, произведенные в течение мая 2026 года, состоится в июле.
В дальнейшем механизм начисления будет работать в обычном режиме, так что компенсация будет поступать после 20 числа следующего месяца за покупки, сделанные в предыдущем месяце. Следовательно, украинцам следует ожидать выплаты кэшбека за май 2026 уже в июле.
Отдельно в ведомстве напомнили о средствах, начисленных за апрель. Именно вокруг этих выплат в последнее время возникало множество вопросов. Участники программы, невзирая на обещания правительства, в конце мая так и не увидели денег на своих счетах.
В то же время, все полученные в рамках первого этапа программы средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно. Средства, которые останутся неиспользованными по состоянию на конец дня 30 июня 2026, автоматически вернутся в государственный бюджет.
Именно поэтому держателям карточек рекомендуют проверить остаток средств и заранее определиться, на что их потратить.
На что можно использовать накопленный кэшбек
Вырученные средства можно направить на ряд повседневных затрат. Кэшбек разрешается использовать для:
- оплаты коммунальных услуг;
- оплаты почтовых сервисов;
- покупки украинских продуктов питания;
- приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;
- покупки книг и печатной продукции;
- благотворительных взносов и донатов, в том числе в поддержку украинских военных.
Несмотря на завершение кэшбека на горючее, программа Национальный кэшбек продолжает действовать без изменений других категорий товаров украинского производства.
Участники могут получать компенсацию в размере 5 или 15% в зависимости от категории товара. Кешбек начисляется за покупку продукции украинских производителей в магазинах-партнерах программы.
Следовательно, выплату кэшбека за покупки, произведенные в мае, украинцы получат в июле. В то же время, все средства, накопленные в рамках первого этапа программы, необходимо использовать до 30 июня, иначе они будут возвращены в государственный бюджет.