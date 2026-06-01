С началом июня для участников программы Национальный кэшбек вступили в силу сразу несколько важных изменений. В частности, 31 мая завершилось действие специального кэшбека на горючее, поэтому теперь компенсация за покупку бензина, дизеля и газа больше не начисляется.

В то же время, сама программа Национальный кэшбек продолжает работать. Многие украинцы уже ожидают выплаты за предыдущие месяцы и интересуются, когда выплатят кэшбек за май. О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.

Кешбек за май: когда будет выплата

В Министерстве экономики сообщили, когда придет кэшбек, накопленный за май. В ведомстве подчеркнули, что выплата кэшбека за покупки, произведенные в течение мая 2026 года, состоится в июле.

В дальнейшем механизм начисления будет работать в обычном режиме, так что компенсация будет поступать после 20 числа следующего месяца за покупки, сделанные в предыдущем месяце. Следовательно, украинцам следует ожидать выплаты кэшбека за май 2026 уже в июле.

Отдельно в ведомстве напомнили о средствах, начисленных за апрель. Именно вокруг этих выплат в последнее время возникало множество вопросов. Участники программы, невзирая на обещания правительства, в конце мая так и не увидели денег на своих счетах.

В то же время, все полученные в рамках первого этапа программы средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года включительно. Средства, которые останутся неиспользованными по состоянию на конец дня 30 июня 2026, автоматически вернутся в государственный бюджет.

Именно поэтому держателям карточек рекомендуют проверить остаток средств и заранее определиться, на что их потратить.

На что можно использовать накопленный кэшбек

Вырученные средства можно направить на ряд повседневных затрат. Кэшбек разрешается использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых сервисов;

покупки украинских продуктов питания;

приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупки книг и печатной продукции;

благотворительных взносов и донатов, в том числе в поддержку украинских военных.

Несмотря на завершение кэшбека на горючее, программа Национальный кэшбек продолжает действовать без изменений других категорий товаров украинского производства.

Участники могут получать компенсацию в размере 5 или 15% в зависимости от категории товара. Кешбек начисляется за покупку продукции украинских производителей в магазинах-партнерах программы.

