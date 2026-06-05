В Украине могут установить День Сил беспилотных систем и отмечать его ежегодно 11 июня. Соответствующий проект указа президента уже подготовлен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

День Сил беспилотных систем в Украине могут начать отмечать 11 июня

По словам Юлии Свириденко, Украина стала первой страной в мире, создавшей Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

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Она отметила, что Силы беспилотных систем первыми в мире показали, как благодаря нелинейным подходам, технологиям и инновациям можно эффективно противостоять ядерному государству.

– Согласно проекту указа президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – днем ​​тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий, – заявила премьер-министр.

Свириденко отметила, что это день военных, занимающихся разведкой, планированием, разработкой, проведением операций и поражением целей с использованием беспилотных технологий.

По ее словам, речь идет не только о работе с БпЛА, но и с наземными роботизированными комплексами не только на линии фронта, но и в тылу противника для уничтожения техники, логистики, штабов и применения наших дальнобойных санкций более чем на 1 тыс. км вглубь территории противника.

— Вы не только уничтожаете врага. Вы демонстрируете миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны, — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, что создание отдельного рода войск — Сил беспилотных систем — было официально утверждено решением СНБО и указом президента в июне 2024 года.

Новый род войск создали для развития возможностей ВСУ в использовании воздушных, морских и наземных беспилотных и роботизированных систем.

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