Несмотря на то, что масштабная индексация пенсий по постановлению Кабинета Министров №236 завершилась в марте, в июне пенсионеры будут продолжать получать эти выплаты.

Факты ICTV разъясняют, какие именно финансовые гарантии предусмотрены для пожилых людей, имеющих неполный страховой стаж, а также на какие возрастные надбавки могут рассчитывать украинцы с 1 июня 2026 года.

Пенсии с 1 июня: что изменится

В Украине официально утвержден порядок проведения индексации пенсий и страховых выплат на 2026 год. Соответствующее постановление Кабинета министров №236 принято 25 февраля, сообщает Пенсионный фонд.

Кроме планового пересчета основных выплат, правительственный документ гарантирует повышение минимальных пенсий для лиц с инвалидностью среди военнослужащих и ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Также в постановлении предусмотрено предоставление дополнительной финансовой поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.

В Украине с 1 марта 2026 официально обновили размеры минимальных пенсионных выплат для граждан, получивших инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы.

В зависимости от установленной группы гарантированные суммы выплат составляют:

первая группа — 11 041,85 грн;

вторая группа — 8 838,60 грн;

третья группа — 6 808,95 грн.

Правительство утвердило новые уровни минимальных пенсионных выплат для украинцев. Суммы перерасчета различаются в зависимости от возраста, страхового стажа и статуса занятости пенсионера.

Согласно решению Кабмина, минимальные выплаты выросли следующим образом:

пенсионеры от 65 лет (неработающие, со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) – выплаты увеличились с 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн);

пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет (со стажем 30/35 лет) – минимальная пенсия выросла с 3613 грн до 4050 грн (+437 грн);

пенсионеры от 80 лет (со стажем 20 лет для женщин и 25 для мужчин) – выплаты подняли с 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн);

граждане до 70 лет (со стажем 30/35 лет) и лица с инвалидностью I группы (независимо от возраста и стажа) – гарантированная сумма выросла с 3 323 грн до 3 725 грн (+402 грн);

другие категории неработающих пенсионеров (независимо от возраста) – выплаты скорректировали с 3038 грн до 3406 грн (+368 грн).

Для украинских пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, не отработавших полный страховой стаж (менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), предусмотрено повышение минимальных выплат.

Обновленный размер доплаты будет рассчитываться пропорционально имеющемуся стажу, отталкиваясь от базовой суммы в 4 050 грн.

Отдельные гарантии действуют для граждан от 75 до 80 лет. Если их стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, общий размер пенсионной выплаты по закону не может быть меньше тех же 4 050 грн.

Ежемесячные возрастные надбавки (начисляются гражданам от 70 лет, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн) составят:

570 грн – для лиц старше 80 лет;

456 грн – для людей в возрасте от 75 до 80 лет;

300 грн – для тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет.

Однако есть ограничение по индексации: по результатам перерасчета минимальная сумма повышения составляет 100 грн, в то время как максимальный размер доплаты ограничен суммой 2 595 грн на одного пенсионера.

