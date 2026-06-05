В Волынской области задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

Задержание должностного лица ТЦК в Волынской области

Как сообщается в сообщении, правоохранители задержали должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.

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В сети утверждают, что на взятке $7 тыс. задержали исполняющего обязанности начальника Луцкого ТЦК. Однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которых могли привлечь в качестве посредников.

В настоящее время ведется досудебное расследование, в ходе которого должны выяснить все обстоятельства правонарушения.

В Волынском областном ТЦК и СП утверждают, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в пределах компетенции и действующего законодательства.

Отмечается, что правовую оценку действиям всех причастных лиц дадут уполномоченные правоохранительные органы.

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