Взятка в $7 тысяч: на Волыни задержали чиновника ТЦК
- На Волыни задержали чиновника одного из ТЦК по подозрению в получении взятки.
- В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств и возможных посредников.
В Волынской области задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.
Задержание должностного лица ТЦК в Волынской области
Как сообщается в сообщении, правоохранители задержали должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.
В сети утверждают, что на взятке $7 тыс. задержали исполняющего обязанности начальника Луцкого ТЦК. Однако эта информация требует дополнительного подтверждения.
В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которых могли привлечь в качестве посредников.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в ходе которого должны выяснить все обстоятельства правонарушения.
В Волынском областном ТЦК и СП утверждают, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в пределах компетенции и действующего законодательства.
Отмечается, что правовую оценку действиям всех причастных лиц дадут уполномоченные правоохранительные органы.