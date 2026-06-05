Утром 5 июня взрыв в порту Констанца в Румынии прогремел в результате инцидента с морским беспилотником. Район у нефтяного терминала полностью изолировали.

Об этом пишет Digi24.

Взрыв в порту Констанца: что известно

После сообщений о взрыве морского беспилотника у причалов №77-78 в порту Констанца в Румынии объявили тревогу.

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Предварительно известно, что никто не пострадал в результате взрыва в Румынии.

СМИ отмечают, что дрон обнаружили около 5 утра, он находился вблизи нефтяного терминала Oil Terminal и базы Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).

На место взрыва вызвали подразделения полиции, жандармерии, спасателей и другие экстренные службы. Территорию немедленно оцепили, а доступ посторонних лиц к району инцидента ограничили.

Власти активировали Красный план вмешательства – специальный протокол реагирования на чрезвычайные события повышенной опасности.

Об инциденте срочно сообщили премьер-министру, а также президенту Румынии Никушору Дану, который в этот момент следовал самолетом в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы.

В Минобороны Румынии сообщили, что дрон выглядит похожим на “используемые на войне в Украине”.

– Предварительная информация свидетельствует, что это был украинский беспилотник с десятками килограммов взрывчатки на борту. Взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту Констанца, — говорится в материале.

В настоящее время вертолеты обследуют прибрежную зону, чтобы убедиться, что поблизости нет других беспилотников.

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в жилой дом в Галаце после того, как залетел в воздушное пространство Румынии.

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