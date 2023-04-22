Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ

Контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины может начаться уже 9 мая, если позволит ситуация на фронте и погодные условия. Об этом заявил глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, главной основой успеха украинской контратаки может стать то, насколько подразделения смогут совместно потренироваться перед началом боевых действий.

По мнению главы разведывательного центра Минобороны Эстонии, недавно погода была более благоприятной для оборонительных действий, а наблюдение с воздуха и авиаудары сейчас затруднены из-за низкой облачности.

Он отметил, что следующая неделя вряд ли принесет очень большие изменения на временно оккупированных территориях Украины. Гросберг считает, что контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая, однако он отметил, что символические даты более характерны для России.

Глава разведывательного центра Минобороны Эстонии рассказал, что российские войска усиленно готовятся к возможному наступлению, особенно в Запорожской и Херсонской областях, где оборонительные сооружения строятся по разным направлениям.

В России отменили запланированные на 9 мая военные парады в Белгородской, Курской, Брянской областях. Вероятно, из-за страха ударов ВСУ и скопления техники.

Источник: ERR

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