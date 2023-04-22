Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины может начаться уже 9 мая, если позволит ситуация на фронте и погодные условия. Об этом заявил глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, главной основой успеха украинской контратаки может стать то, насколько подразделения смогут совместно потренироваться перед началом боевых действий.

По мнению главы разведывательного центра Минобороны Эстонии, недавно погода была более благоприятной для оборонительных действий, а наблюдение с воздуха и авиаудары сейчас затруднены из-за низкой облачности.

Он отметил, что следующая неделя вряд ли принесет очень большие изменения на временно оккупированных территориях Украины. Гросберг считает, что контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая, однако он отметил, что символические даты более характерны для России.

Глава разведывательного центра Минобороны Эстонии рассказал, что российские войска усиленно готовятся к возможному наступлению, особенно в Запорожской и Херсонской областях, где оборонительные сооружения строятся по разным направлениям.

В России отменили запланированные на 9 мая военные парады в Белгородской, Курской, Брянской областях. Вероятно, из-за страха ударов ВСУ и скопления техники.

Читайте также
Готовим новые бригады и подразделения, которые проявят себя: Зеленский о контрнаступлении
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ

Источник: ERR

Война в Украине, Естонія, ВСУ, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Латвия отдаст Украине все свои ПЗРК Stinger — министр обороны
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Мертвых оккупантов “переводят” в другие подразделения, чтобы сэкономить на выплатах – ГУР
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Итоги 11-го Рамштайна: хватит ли у Украины сил для контрнаступления
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь