Готовим новые бригады и подразделения, которые проявят себя: Зеленский о контрнаступлении

Украинские официальные лица и военные очень внимательно анализируют ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления, готовят новые бригады и подразделения для активных дальнейших действий на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении за 21 апреля 2023 года.

— Передовая — приоритет №1. Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий план обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали, — отметил глава государства.

Президент рассказал, что сегодня провел Ставку верховного главнокомандующего: докладывали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, генерал Александр Тарнавский, главком, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и представители правительства.

— Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются прежде всего на это задание.

Зеленский поблагодарил всех граждан, которые помогают, сохраняют внимание мира к Украине, создают рабочие места, платят налоги, остаются в стране, поддерживают работу предприятий и организовывают сборы для наших воинов.

— Сейчас так же, как и в прошлом году, всем нам надо сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне, — убежден президент.

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