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Юля Захарченко, редактор ленты

Может пройти еще месяц перед реальным контрнаступлением: Минобороны Эстонии об освобождении территорий

Может пройти еще месяц перед реальным контрнаступлением: Минобороны Эстонии об освобождении территорий
Фото: Getty Images

На сегодня препятствием для контрнаступления воинов ВСУ является не отсутствие достаточного количества оружия, а дождливая погода в Украине. Должно пройти не менее месяца, прежде чем состоится реальное наступление.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью иностранным журналистам, комментируя сроки будущего украинского контрнаступления.

— Если послушать мнения, (которые звучали на базе, — Ред.) Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, возможно, два — отметил он.

По мнению Певкура, отсутствие танков, например, поставки Abrams от США — это не главное препятствие для ВСУ. Основная проблема заключается в дождливой погоде, которая мешает движению военной техники, утверждает глава МО Эстонии.

— Самым большим препятствием для контрнаступления является погода. Погода достаточно дождливая — это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий, — считает эстонский министр.

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війна в Україні

Источник: ERR

Война в Украине, Естонія, ВСУ, Міноборони, Погода в Україні
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