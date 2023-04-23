Только на Юге есть 3-4 варианта удара, а есть еще Восток: Мусиенко о контрнаступлении ВСУ

Только на Юге Украины есть три-четыре варианта удара по группировкам России.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Сейчас их (российские войска, – Ред.) нельзя взять в такой большой, серьезный котел. Однако только по Югу есть три-четыре варианта удара. А есть еще Восток, северо-восток, где они вообще оголили свои тылы, – говорит он.

Также военный эксперт отметил, что операция на левом берегу Днепра Херсонской области является контрнаступательными действиями ВСУ.

— Это точно контрнаступательные действия, это можно охарактеризовать именно так, и в любом случае многие думают, что это должно быть очень быстро, очень стремительно, как на Харьковщине. Я могу сказать, что по определенным участкам действительно идут наши силы, выбивают точечно-локальные позиции выгодные. Это, конечно, контрнаступательные действия, – добавил Мусиенко.

Военный эксперт также отмечал, что информацию о якобы заходе ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области можно расценивать по двум аспектам.

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