Украина получит оружие вовремя для контрнаступления, 98% от обещанного передано – Каволи

Воины Вооруженных сил Украины получили более 98% обещанной для будущего контрнаступления боевой техники. Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи в Конгрессе США.

Он утверждает, что украинские военные получат необходимое вооружение от партнеров и союзников для начала наступления вовремя.

— Я абсолютно уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются. Мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность, — отметил Каволи.

Недавно президент Владимир Зеленский выступил с долгожданным заявлением, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, благодаря которому удастся освободить временно оккупированные города и села. Глава государства выразил надежду, что уже близко победа в полномасштабной войне, начатой Россией.

Источник: Yahoo News

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