Украина получит оружие вовремя для контрнаступления, 98% от обещанного передано – Каволи
Воины Вооруженных сил Украины получили более 98% обещанной для будущего контрнаступления боевой техники. Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи в Конгрессе США.
Он утверждает, что украинские военные получат необходимое вооружение от партнеров и союзников для начала наступления вовремя.
— Я абсолютно уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются. Мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность, — отметил Каволи.
Недавно президент Владимир Зеленский выступил с долгожданным заявлением, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, благодаря которому удастся освободить временно оккупированные города и села. Глава государства выразил надежду, что уже близко победа в полномасштабной войне, начатой Россией.
Источник: Yahoo News