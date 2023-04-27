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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Проводим с партнерами особую работу, координацию оборонных шагов и поставок – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина проводит с партнерами особую работу, координацию оборонных шагов и поставок. Для государства важно, чтобы каждый, кто работает на защиту свободы, четко понимал, какую перспективу имеет сила Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 апреля 2023 года.

— Чем лучше мы понимаем друг друга, тем проще работать ради общей победы. По понятным причинам подробностей такой коммуникации публично пока не приводим, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами. Сегодня удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство из них — это военные из разных направлений и двое гражданских людей.

Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2 279 украинцев, отметил президент.

Он поблагодарил каждого, кто помогает Украине бороться против российской агрессии: воинов, которые сейчас в бою, на боевых постах и заданиях.

Президент говорил сегодня с лидером Китая. По его словам, сейчас есть возможность дать новую энергию отношениям Украины и Китая.

— Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир. Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности… В соблюдении главных правил безопасности, в частности, о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения по миру.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции была полностью защищена, а АЭС вообще никогда снова не использовались ради военных целей, что Россия пытается сделать нормой.

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Проводим с партнерами особую работу, координацию оборонных шагов и поставок – Зеленский

АЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай
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