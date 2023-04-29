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Юля Захарченко, редактор ленты

МАГАТЭ бессильно, Китай и другие должны заставить Россию покинуть ЗАЭС – Зеленский

МАГАТЭ бессильно, Китай и другие должны заставить Россию покинуть ЗАЭС – Зеленский
Фото: Минобороны

Международное агентство по атомной энергии не может повлиять на Российскую Федерацию и заставить войска РФ покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. Китай и другие страны должны давить на государство-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью представителям финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

По словам главы государства, одним из обязательных условий формулы мира является ядерная безопасность. Зеленский во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его вытеснить Россию с ЗАЭС.

— Шесть блоков, это очень опасно… Что там происходит, мы до конца не знаем. Я говорю с Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. — Ред.) время от времени. Он говорит все, что может, но он не может повлиять на РФ относительно выхода террористов и представителей ЧВК с территории АЭС. Представьте себе 2-4 представителя МАГАТЭ, что они могут там сделать? Там люди с техникой и оружием, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что все страны должны давить на Российскую Федерацию. В частности, он заинтересован, чтобы в этом вопросе давили Китай, США, Франция, Германия и другие государства без исключений.

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Окупанти на ЗАЕС

АЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, МАГАТЕ, Німеччина, Сі Цзіньпін, США, Франция
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