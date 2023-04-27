Российские оккупанты соорудили из мешков с песком оборонительные позиции на крышах нескольких корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции.

Спутниковый снимок в подтверждение этого факта был обнародован 27 апреля в разведке Минобороны Великобритании.

– Это первый признак за почти 14 месяцев контроля россиянами ЗАЭС интегрирования корпусов реакторов в план тактической обороны, – отмечают британские разведчики.

В британском оборонном ведомстве предполагают, что россияне соорудили эти оборонные позиции, потому что их все больше беспокоят перспективы большого наступления Украины.

Такие действия захватчиков, считают британские разведчики, по-видимому, увеличивают вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если боевые действия будут происходить вокруг станции.

Однако, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, прямое катастрофическое повреждение реакторов, если, гипотетически, пехотой будет применено оружие, маловероятно, поскольку конструкции очень хорошо укреплены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Энергоатом

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.