Франция выделит ВСУ мощный бронетанковый пакет: Зеленский о разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном содержательный разговор, который длился более часа, в рамках постоянного диалога.

По данным Офиса президента, глава государства подробно проинформировал о ситуации на фронте, перспективах ее развития в мае и июне. Отдельно Зеленский акцентировал на первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Он поблагодарил за уже предоставленную Францией оборонную помощь и договорился о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя.

— Скорость и конкретность реагирования — это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета, — заявил президент Украины.

Отдельное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения, касающиеся гарантий безопасности, и начата процедура приглашения Украины в НАТО.

Макрон и Зеленский обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами и консолидацию по их поддержке украинской формулы мира.

Источник : Офис президента

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