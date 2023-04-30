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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В МИД рассказали, может ли Китай помочь в окончании войны РФ против Украины

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник не исключает, что Китай может помочь в окончании войны России против Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете WAZ.

На вопрос, сможет ли Китай помочь достичь мира или даже убедить Россию уйти с территории Украины, заместитель министра ответил, что не считает такой сценарий нереальным.

– Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий более полезны Пекину, чем это масштабное, бесконечное землетрясение для всего мирового порядка, – сказал он.

По словам Мельника, телефонный разговор Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина стал большим шагом вперед в укреплении связей между странами и прекращении российской агрессии.

– Конечно, китайский взгляд на это может отличаться от нашего. Для Киева вывод всех российских войск с оккупированных территорий является непременным условием, – отметил Мельник.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что это был долгая и содержательная беседа.

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Андрей Мельник, Война в Украине, Владимир Зеленский, Сі Цзіньпін, Україна-Китай
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