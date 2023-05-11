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Юлия Соколова, редактор ленты

ЕС готовит 1 млн снарядов для Украины и уже поставил более тысячи ракет – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Европейский Союз подготовит для Украины 1 млн боеприпасов калибра 155 мм. Кроме того, ЕС уже предоставил нашей стране более 1 тыс. ракет.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности.

– Наша цель – поставить 1 млн 155-мм снарядов. Мы поставили более 1 тыс. ракет с февраля… Я знаю, что этого недостаточно, – отметил он.

Боррель уточнил, что обсуждал с командующими армий стран ЕС возможность поставить больше снарядов с их складов, чтобы уже сейчас передать их Украине. А в дальнейшем их запасы будут пополнены.

– Президент Зеленский сказал, что собирается отсрочить контрнаступление: конечно, им нужна дополнительная подготовка, им нужно больше вооружения, им нужно иметь больше возможностей. И мы должны обеспечить это, – подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, с начала полномасштабной войны Евросоюз уже выделил Украине военную помощь на почти €6 млрд. А суммарная помощь нашей стране со стороны государств-членов и институтов Евросоюза составляет около €16 млрд, и “это не конец”.

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Боррель проинформировал, что Евросоюз уже подготовил более 17 тыс. украинских военнослужащих и планирует, что к концу 2023 года это количество составит около 30 тыс. воинов.

Боррель также призвал не ослаблять поддержку Украины, поскольку без нее наше государство не сможет противодействовать полномасштабной агрессии РФ.

– Без нашей поддержки Украина не сможет себя защитить… Кое-кто говорит мне: прекратите поддержку Украины, и тогда начнутся переговоры и наступит мир. Серьезно? Если мы прекратим поддержку Украины, РФ будет продвигаться, выиграет войну, оккупирует Киев, превратит Украину во “вторую Беларусь”. У нас будут российские войска на границе с Польшей, опасность будет расти. И Украина не будет существовать, – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что РФ ведет против Украины жестокую войну, систематически бомбя мирные города, убивая украинцев, похищая детей, разрушая инфраструктуру.

Как известно, в конце марта этого года Евросоюз согласовал план предоставления Украине миллиона 155-мм боеприпасов на €2 млрд в течение 12 месяцев. Речь идет о поставках уже имеющихся снарядов, совместных закупках боеприпасов, а также о наращивании производственных мощностей.

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Источник: European Defence & Security Summit

Источник: Bloomberg
Європейський Союз, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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