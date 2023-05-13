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Оружие для Украины: Швейцария сделала шаг к смягчению правил реэкспорта

Швейцарія - прапор
Фото: Depositphotos

Швейцария сделала шаг к смягчению правил реэкспорта вооружения швейцарского производства. В будущем это может открыть путь к его поставкам Украине.

Как сообщает Euronews, в обеих палатах парламента Швейцарии высказались за внесение поправок в Закон о военных материалах.

Подобные изменения в будущем позволят передавать Украине военную технику швейцарского производства.

В Швейцарии действует строгий федеральный закон, регулирующий реэкспорт оружия и военных материалов. Так, оружие и боеприпасы не могут быть переданы странам, в которых идет война или которые учавствуют в международном вооруженном конфликте.

Из-за такой правовой ситуации Швейцария не дала разрешения Германии на поставку боеприпасов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard, которые получила Украина.

На сдвиг в вопросе реэкспорта швейцарского вооружения намекнул и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что предлагают в парламенте Швейцарии

По информации издания Swissinfo, после месяцев отказа в реэкспорте швейцарского оружия в Украину парламентский комитет по политике безопасности рекомендовал смягчить экспортный контроль для военной техники швейцарского производства, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность.

В целом комитет одобрил два предложения восемью голосами против пяти. Одно из них предполагает снятие некоторых ограничений на экспорт вооружения “в исключительных обстоятельствах и если это необходимо для обеспечения национальной безопасности”. А второе предложение предусматривает разрешение на поставки в страны, которые “преданы нашим ценностям и имеют схожий со Швейцарией экспортный контроль”.

Согласно предложениям, страны-покупатели смогут реэкспортировать вооружение швейцарского производства через пять лет после его приобретения при определенных условиях. Предусмотрен запрет на реэкспорт вооружения в страны, грубо нарушающие права человека или представляющие опасность для гражданского населения.

Такие условия, например, позволят реэкспортировать оружие швейцарского производства в Украину, но не в РФ.

Как информирует агентство AP, принятие этих двух предложений комитетом – Комиссией по политике безопасности Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии (верхней палаты парламента) было в основном процедурным шагом. Но оно подчеркнуло экономическое и политическое давление на швейцарских законодателей.

Аналогичная комиссия по безопасности нижней палаты парламента Швейцарии (Национального совета) высказала такую же позицию еще в январе этого года.

Поскольку обе комиссии дали “зеленый свет”, теперь может быть подготовлена соответствующая законодательная инициатива.

Ожидается, что парламент Швейцарии рассмотрит законопроект в июне этого года. В случае его одобрения изменения в законодательство вступят в силу не раньше 2024 года.

Кроме того, поправки в законодательство могут быть вынесены на референдум, где последнее слово будет за швейцарскими избирателями.

Как известно, принцип нейтралитета является одним из ключевых во внешней политике Швейцарии. Он состоит в том, что страна не участвует в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами.

В начале марта правительство Швейцарии объявило, что не будет менять свою политику по запрету реэкспорта вооружения швейцарского производства в Украину.

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Источник: Euronews, Swissinfo

Источник: AP
Война в Украине, Летальное оружие, Швейцария
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