Март, 10 в 17:49

Правительство Швейцарии не изменит свою политику по запрету реэкспорта вооружения швейцарского производства для использования в Украине.

Соответствующее заявление появилось на сайте Федерального совета Швейцарии.

На заседании 10 марта правительство рассмотрело вопрос о реэкспорте третьими странами военной техники швейцарского производства и решило сохранить существующую практику нейтралитета.

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– Это решение основывается на Законе о военном имуществе и на давней гуманитарной традиции Швейцарии как нейтрального государства. Федеральный совет предан ценностям нейтралитета Швейцарии, — говорится в заявлении.

В правительстве подтвердили, что за последние 12 месяцев получали запросы из Германии, Дании и Испании относительно реэкспорта швейцарской военной техники в Украину. Однако они были отклонены.

– Традиция нейтралитета Швейцарии не означает безразличия к агрессии РФ против Украины. Именно поэтому Швейцария неоднократно и решительно осуждала эту агрессию, а также потребовала прекращения боевых действий и вывода российских войск со всей территории Украины. Швейцария также поддерживает санкции Евросоюза, – отмечается в заявлении.

В швейцарском правительстве напомнили, что страна следует принципу нейтралитета с момента незаконного захвата РФ украинского Крыма в 2014 году. Это один из ключевых принципов во внешней политике Швейцарии.

Согласно швейцарскому законодательству, военный экспорт запрещен в страны, в которых идет война или которые участвуют в международном вооруженном конфликте. Это касается и Украины.

В то же время, поставки военной техники европейским оборонным компаниям остаются возможными, поскольку такой экспорт не нарушает закон о нейтралитете.

Как известно, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Швейцария оказывала нашей стране гуманитарную помощь, отклоняя запросы на поставки вооружения.

В конце февраля Швейцария объявила о планах предоставить новый пакет гуманитарной помощи в размере около $150 млн для Украины и Молдовы.

Источник: Правительство Швейцарии