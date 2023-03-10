Привержены принципу нейтралитета: Швейцария не будет разрешать реэкспорт оружия в Украину
Правительство Швейцарии не изменит свою политику по запрету реэкспорта вооружения швейцарского производства для использования в Украине.
Соответствующее заявление появилось на сайте Федерального совета Швейцарии.
На заседании 10 марта правительство рассмотрело вопрос о реэкспорте третьими странами военной техники швейцарского производства и решило сохранить существующую практику нейтралитета.
– Это решение основывается на Законе о военном имуществе и на давней гуманитарной традиции Швейцарии как нейтрального государства. Федеральный совет предан ценностям нейтралитета Швейцарии, — говорится в заявлении.
В правительстве подтвердили, что за последние 12 месяцев получали запросы из Германии, Дании и Испании относительно реэкспорта швейцарской военной техники в Украину. Однако они были отклонены.
– Традиция нейтралитета Швейцарии не означает безразличия к агрессии РФ против Украины. Именно поэтому Швейцария неоднократно и решительно осуждала эту агрессию, а также потребовала прекращения боевых действий и вывода российских войск со всей территории Украины. Швейцария также поддерживает санкции Евросоюза, – отмечается в заявлении.
В швейцарском правительстве напомнили, что страна следует принципу нейтралитета с момента незаконного захвата РФ украинского Крыма в 2014 году. Это один из ключевых принципов во внешней политике Швейцарии.
Согласно швейцарскому законодательству, военный экспорт запрещен в страны, в которых идет война или которые участвуют в международном вооруженном конфликте. Это касается и Украины.
В то же время, поставки военной техники европейским оборонным компаниям остаются возможными, поскольку такой экспорт не нарушает закон о нейтралитете.
Как известно, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Швейцария оказывала нашей стране гуманитарную помощь, отклоняя запросы на поставки вооружения.
В конце февраля Швейцария объявила о планах предоставить новый пакет гуманитарной помощи в размере около $150 млн для Украины и Молдовы.
Источник: Правительство Швейцарии