Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году пришло время определять завершение войны России против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

— Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободными… Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определили завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым, — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил Германию за самый большой пакет помощи за время войны на общую сумму около €2,7 млрд.

По его словам, все, что есть в этом пакете безопасности, значительно усилит защиту Украины от террора РФ.

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

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