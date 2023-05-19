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РФ созвала Совбез из-за поставок оружия Украине: в ООН ответили

РФ созвала Совбез из-за поставок оружия Украине: в ООН ответили
Фото: Getty Images

Заместитель высокого руководителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо указал России, которая созвала Совет безопасности для обсуждения поставок оружия Украине, что армия РФ сама получает вооружение из-за границы.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности, докладывая от секретариата ООН.

По его словам, информация о поставках систем вооружения и боеприпасов Украине доступна в открытых источниках. В частности, о тяжелом вооружении, танках, БТР, самолетах, крупнокалиберных артиллерийских системах, ракетных комплексах, беспилотниках, боеприпасах с дистанционным управлением, стрелковом оружии и прочем.

— Поступают сообщения, что государства передают или планируют передать оружие, например, беспилотники и боеприпасы российским Вооруженным силам для использования в Украине. СМИ сообщают о передаче основных видов обычного вооружения, включая артиллерийские ракетные системы, негосударственным группировкам, участвующим в войне в Украине, — сказал он.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало с начала полномасштабного вторжения 23 821 жертву среди гражданского населения в Украине. Среди них около 8 836 убитых и 14 985 раненых, однако реальное количество жертв может быть гораздо больше.

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Армия России, Безпілотники, Война в Украине, ООН, Радбез ООН
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