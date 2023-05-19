Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, а также утвердил его персональный состав.

Об этом говорится в указе главы государства №283/2023, обнародованном на официальном сайте Офиса президента. В частности, в документе утвержден состав Консультативного совета.

В состав Консультативного совета вошли президент, руководитель Офиса президента и его заместители, к ведению которых относятся вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны, секретарь СНБО, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, министр культуры и информационной политики, министр иностранных дел и другие.

Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от российских оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему.

— Готовимся к реинтеграции Крыма. Это очень важно. В частности, я подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции нашего Крыма и города Севастополя. Это уже о конкретике возвращения Крыма в Украину, наших людей домой, — подчеркнул президент.

Читайте также
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу – Пентагон
MIM-104 Patriot

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Документи, Крым, Офис президента, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ хочет использовать иностранных детей в Крыму как “живой щит” – литовский депутат
Крим, Гніздо ластівки замок
Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ: есть пострадавшие
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Зеленский провел заседание военного кабинета – что известно
Володимир Зеленський
Поврежденную систему ПВО Patriot уже починили и вернули в работу – Пентагон
MIM-104 Patriot
Имеет намерение и возможности: РФ может атаковать критическую инфраструктуру Запада — Уоллес
Бен Воллес
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Ужасы плена: история бойца ВСУ, побывавшего в российских застенках
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Прочь серп и молот: в Киеве декоммунизируют щит Родины-матери
Батьківщина мати
С трезубом и байрактарами! Какие вышиванки популярны среди украинцев
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь