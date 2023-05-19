Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, а также утвердил его персональный состав.

Об этом говорится в указе главы государства №283/2023, обнародованном на официальном сайте Офиса президента. В частности, в документе утвержден состав Консультативного совета.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В состав Консультативного совета вошли президент, руководитель Офиса президента и его заместители, к ведению которых относятся вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны, секретарь СНБО, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, министр культуры и информационной политики, министр иностранных дел и другие.

Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от российских оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему.

— Готовимся к реинтеграции Крыма. Это очень важно. В частности, я подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции нашего Крыма и города Севастополя. Это уже о конкретике возвращения Крыма в Украину, наших людей домой, — подчеркнул президент.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.