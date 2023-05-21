В Германии расследуют отравление двух российских оппозиционеров — СМИ

Германии полиция расследует возможное отравление российской журналистки и еще одной активистки после того, как они посетили конференцию российской оппозиции в Берлине в конце апреля.

Об этом пишет финское издание Yle.

Отмечается, что конференцию организовал бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, который проживает в эмиграции.

Имена, пол или возраст пострадавших не указывают. Однако отмечают, что журналист недавно покинул Россию, а активист является лидером неправительственной организации и уже в течение десяти лет живет в Соединенных Штатах.

Эти данные совпадают с информацией российского издания Агентство, которое писало о возможном отравлении российской журналистки, имя которой не называют, а также главы фонда Свободная Россия Натальи Арно, которая живет в США в течение 10 лет.

Обе женщины 29 и 30 апреля участвовали в конференции, которую организовал Ходорковский.

Также сообщается, что после конференции, незадолго до появления симптомов, Арно обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была открыта, а в помещении ощущался посторонний запах, похожий на “аромат дешевых духов”. На следующее утро она вылетела в США и обратилась в больницу. По данным Агентства, ФБР начало расследование.

Загадочные отравления российских оппозиционеров

За последние годы на представителей российской оппозиции за рубежом было совершено несколько нападений с отравлением. Однако Россия свою причастность отрицает.

В 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием-210 был отравлен бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, обвинивший российскую спецслужбу в незаконной деятельности.

ГРУ, по данным британских властей, стоит за отравлением в Англии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Глава ФБК Алексей Навальный был отравлен, вероятно, сотрудниками ФСБ в августе 2020 года, после чего проходил длительное лечение и реабилитацию в Германии.

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза-младший пережил две попытки покушения – в 2015 и в 2017 годах, когда он был госпитализирован с симптомами тяжелого отравления. С такими же симптомами в тяжелом состоянии в 2018 году был госпитализирован художник-акционист и издатель Медиазоны Петр Верзилов, а в 2019 году – писатель Дмитрий Быков.

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