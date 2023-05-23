Может начаться еще больший саботаж: Мусиенко о событиях в Белгородской области РФ

Российская государственная граница очень плохо охраняется. Граждане РФ хотят другого будущего своей стране, которая не будет вести агрессивные имперские войны против соседних государств.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— То, что было продемонстрировано, откровенно свидетельствует, что российская граница охраняется очень плохо, если не сказать, что не охраняется, потому что мы увидели, что есть проникновение фактически российского добровольческого корпуса Легиона Свободы России и организаций, состоящих из граждан РФ, которые видят другое будущее своей страны.

То есть будущее страны, которая не будет вести агрессивные имперские войны, и будет заниматься другими вещами, в частности, внутриполитическими и экономическими, а не просто иметь агрессивные претензии к своим соседям, — отметил аналитик.

Александр Мусиенко предполагает, что среди граждан РФ может начаться еще больший саботаж, направленный на создание оппозиционных военных движений.

— И они реализовали эту задачу. Я думаю и допускаю, что это происходит, видимо, из-за того, что есть определенный саботаж и среди возможных сторонников этих организаций в России, которые фактически саботируют определенные задачи и функции по охране государственной границы, и присоединяются к этим оппозиционным военным движениям, — отметил Мусиенко.

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