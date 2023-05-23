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Выборы в Турции: один из кандидатов призвал поддержать Эрдогана во втором туре

Выборы в Турции: один из кандидатов призвал поддержать Эрдогана во втором туре
Фото: Getty Images

Лидер правой турецкой партии АТА и экс-кандидат на пост президента Синан Оган заявил, что во втором туре поддержит действующего главу государства Реджепа Эрдогана.

Основной причиной его решения стало то, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах, сообщает BBC.

— В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса, — сказал Оган на пресс-конференции в понедельник.

Он призвал избирателей, которые голосовали за него, поддержать Эрдогана во втором туре.

Отметим, что в первом туре президентских выборов Оган набрал 5,2% голосов, а действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов.

Главным конкурентом Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу, которого поддержали 44,89% избирателей. Второй тур состоится 28 мая.

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