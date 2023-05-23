Министр ВВС США рассказал, когда в Украину смогут прибыть F-16

На поставку американских истребителей F-16 в Украину уйдет “в лучшем случае несколько месяцев”, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

По его словам, Украина крайне заинтересована в получении такого вида вооружения

Кендалл сказал, что пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, так как ни при каких обстоятельствах не удастся получить и передать F-16 или другой западный истребитель в большом количестве в руки украинских ВВС.

Также необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

Но это все равно довольно быстро, поскольку на обучение нового американского пилота на F-16 обычно уходит более двух лет. Даже курс переподготовки для пилота F-16, который некоторое время не летал на самолете, может занять до пяти месяцев.

Ранее в Пентагоне заявляли, что истребители не являются приоритетными и лишь быстро истощат средства, выделенные на помощь Украине, вместо более важных вооружений, таких как танки Abrams и системы Patriot.

Источник : CNN

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