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Война входит в критическую фазу, свобода должна победить — премьер Британии

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офис президента

Война Российской Федерации против Украины начала входить в критическую стадию. Украина должна победить страну-агрессора РФ для дальнейшей мировой безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в выступлении перед депутатами после своего визита на саммит Большой семерки (G7). По его словам, за Украиной стоит Запад, а свобода должна победить.

— Путин (президент РФ, — Ред.) должен знать, что мы никуда не уйдем, — подчеркнул британский премьер-министр.

Риши Сунак подтвердил поддержку и добавил, что Великобритания будет помогать Украине сколько нужно.

Он отметил, что приветствует новые жесткие ограничения на экспорт РФ, который способствует российской военной машине. Накануне перед саммитом G7 Великобритания ввела дополнительные санкции против России.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Великобритания, Велика сімка, Ріші Сунак, Саміт, Санкції проти Росії
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