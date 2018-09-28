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Иностранцам пытались продать похищенную икону в Лавре

В Киево-Печерской Лавре иностранцам пытались продать икону, которую похитили оттуда.

В Киево-Печерской Лавре иностранным туристам пытались продать икону святого великомученика Георгия Победоносца, которую похитили из Лавры в четверг, сообщается на сайте монастыря.

– В большой праздник Воздвижения честного и животворящего креста Господнего многих могла огорчить неприятная новость о том, что из стен древней обители была вынесена злоумышленником святыня. Икона святого великомученика Георгия Победоносца была украдена из храма в честь иконы Божьей матери Всех скорбящих радость, – говорится в сообщении.

Теперь икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней.

Читайте: В Лавре похитили старинную икону Георгия-Победоносца

К слову, в Оболонском районе Киева вечером группа подростков похитила двух несовершеннолетних девушек.

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