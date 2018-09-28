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Іноземцям намагалися продати викрадену ікону у Лаврі

У Києво-Печерській Лаврі іноземцям намагалися продати ікону, яку викрали звідти.

У Києво-Печерській Лаврі іноземним туристам намагалися продати ікону святого великомученика Георгія Побідоносця, яку викрали з Лаври у четвер, повідомляється на сайті монастиря.

– У велике свято Воздвиження чесного і животворящого хреста Господнього багатьох могла засмутити неприємна новина про те, що зі стін древньої обителі була винесена зловмисником святиня. Ікона святого великомученика Георгія Побідоносця була вкрадена з храму на честь ікони Божої матері Всіх скорботних Радість, – йдеться у повідомленні.

Тепер ікона потребує реставрації через недбале ставлення до неї.

Читайте: У Лаврі викрали старовинну ікону Георгія-Побідоносця

До слова, в Оболонському районі Києва увечері група підлітків викрала двох неповнолітніх дівчат.

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